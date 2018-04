Infarto mentre viaggia in moto: centauro grave, ferita anche la moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PETRIOLO - Un uomo si sente male mentre sta facendo un giro in moto insieme alla moglie. La coppia cade ed è necessario l’intervento degli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. È­successo ieri pomeriggio, intorno alle ore 17.30, in via della Collina, nel territorio del Comune di Petriolo.A causa delle gravi condizioni del motociclista è stato necessario allertare l’eliambulanza, a bordo della quale l’uomo è stato portato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Stando ai primi accertamenti, avrebbe accusato un infarto. La donna, che ha riportato alcune lesioni, è stata invece portata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata.