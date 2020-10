Malore alla guida, si ribalta con l'Ape: uomo di 74 anni in eliambulanza in codice rosso a Torrette

PETRIOLO - Un uomo di 74 anni accusa un malore mentre è alla guida di una Ape Piaggio, le sue condizioni sono gravi. È successo ieri, intorno alle 15,30, in contrada Castelletta, nel territorio del Comune di Petriolo.

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri della stazione di Corridonia insieme ai colleghi del Nucleo radiomobile della Compagnia. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo si è sentito male mentre viaggiava in direzione di Corridonia; l’Ape Piaggio si è ribaltato in mezzo alla strada. Il 74enne è stato portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

