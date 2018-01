Tremendo frontale forse causato da malore Muore un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PENNA SAN GIOVANNI - Tremendo schianto frontale a Penna San Giovanni sulla strada che porta verso Sant'Angelo in Pontano. Ad avere la peggio un 70enne del posto, deceduto nell'incidente. L'uomo stava viaggiando sulla Fiat Punto quando, probabilmente a causa di un malore, si è schiantato contro un mezzo che viaggiava in senso opposto e condotto da un 56enne di Caldarola. Immediati i soccorsi da parte degli operatori del 118 che hanno anche chiamato l'eliambulanza. Ma purtroppo l'elicottero è rientrato vuoto: i soccorritori non sono riusciti a rinaimare l'uomo. Un altro ferito è stato portato all'ospedale di Macerata in condizioni abbastanza serie. Sull'accaduto indagano i carabinieri.