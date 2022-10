Alcol e droga sulle strade di Macerata, raffica di controlli (e patenti ritirate)

MACERATA - I carabinieri della Compagnia di Macerata, nei primi dieci gironi di questo mese, hanno passato al setaccio i luoghi sensibili del territorio. Complessivamente è stata arrestata una persona e altre 4 sono state deferite in stato di libertà, mentre altre 2 sono state segnalate per uso personale di droga.

Le operazioni

Il 3 ottobre, il Nucleo Operativo e Radiomobile ha deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica un uomo 44enne di Corridonia. Nella nottata a Corridonia una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha controllato la persona mentre era alla guida della propria autovettura sottoponendolo anche alla verifica con l’apparato etilometro che ha evidenziato un tasso alcolico di 1,19 g/l. Pertanto la patente di guida è stata ritirata.

Il 7 ottobre, la Stazione di Macerata ha tratto in arresto un uomo maceratese 53enne, pregiudicato e già sottoposto agli arresti domiciliari, poiché gravato da un'ordinanza dell'Ufficio di Sorveglianza di Macerata che disponeva la provvisoria sospensione della precedente misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali con l'accompagnamento nell'istituto di pena più vicino. L’arrestato è stato recluso nella casa circondariale di Fermo.

L'ebbrezza alcolica al volante

L'8 ottobre il Nucleo Operativo e Radiomobile ha deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica un giovane 31enne di Macerata. Lo stesso alle ore 3.00, nell’ambito di un mirato servizio di prevenzione eseguito a Macerata, è stato controllato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile mentre era alla guida della sua autovettura e sottoposto anche a verifica con apparato etilometro che ha evidenziato un tasso alcolico di 0,85 g/l. La patente di guida è stata ritirata. Durante lo stesso servizio i militari hanno proceduto anche ad una contestazione amministrativa per guida in stato di ebrezza alcolica nei confronti di un giovane 29enne di Montegranaro fermato alle ore 2.00 circa in Macerata mentre era alla guida della sua autovettura, il quale è stato sottoposto alla verifica con apparato etilometro che ha evidenziato un tasso alcolico di 0,79 g/l. La patente di guida è stata ritirata ed è stata anche elevata la contravvenzione di 543 euro con la decurtazione di 10 punti.

Sempre l’8 ottobre due persone sono state segnalate alla Prefettura di Macerata quali assuntori di droga. La prima, una donna di origini rumene residente a Corridonia, mentre era alla guida della sua autovettura è stata controllata poco dopo la mezzanotte in quel centro cittadino da una pattuglia della locale Stazione. Dopo un’approfondita verifica la stessa è stata trovata in possesso di un involucro contenente gr 5,84 di sostanza stupefacente del tipo hashish. La patente di guida è stata ritirata.

La seconda persona, un uomo 35enne del Gambia residente a Macerata, è stata controllata da un equipaggio del Nucleo Radiomobile intorno le ore 04.30 a Macerata mentre procedeva a piedi. I militari dopo un’attenta verifica lo hanno trovato in possesso di un involucro contenente gr 9,36 di sostanza stupefacente del tipo hashish;

Il giorno 9 ottobre il Nucleo Operativo e Radiomobile ha deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica due persone. La prima, una giovane 28enne di Silvi, è stata controllata alle ore 3.30 a Macerata mentre era alla guida della sua autovettura e sottoposta a verifica con apparato etilometro che ha evidenziato un tasso alcolico di 1,05 g /l. La patente di guida è stata ritirata. Invece la seconda persona, un uomo 40enne di origine domenicana e residente a Macerata, è stata controllata alle ore 2.30 a Macerata mentre era alla guida della sua autovettura e sottoposto a verifica con apparato etilometro che ha evidenziato un tasso alcolico di 1,83 g /l. La patente di guida è stata ritirata.