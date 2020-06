Macerata-Loreto, papa Francesco si collega con i pellegrini virtuali: «Abbiate coraggio, dopo la pandemia i tempi non saranno facili»

Ultimo aggiornamento: 11:40

MACERATA - Un pellegrinaggio diverso dagli altri anni al quale hanno partecipato solo venti giovani in rappresentanza delle migliaia che ogni anno vi prendevano parte. Maieri in tarda serata si è comunque collegato con il tradizionale pellegrinaggio. «È il primo pellegrinaggio virtuale!», ha esordito il Papa. Il Papa ha indicato ai pellegrini, presenti e virtuali, «la Madre della speranza, la Madre che aiuta a guardare oltre, in questi momenti tanto difficili: abbiamo bisogno di guardare oltre con speranza. Vi sono vicino in questo pellegrinaggio virtuale e prego con voi e per voi e voi pregate per me. Abbiate coraggio! I tempi che si avvicinano, dopo questa pandemia, non saranno facili, ma col coraggio, la fede, la speranza potremo andare avanti. Coraggio! Chiedete alla Madonna questo coraggio oggi. Io sono con voi pregando».