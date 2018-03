“Pamela uccisa da due colpi di arma da punta e taglio al torace in tarda mattinata”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente overdose. «Due colpi di arma da punta e taglio penetrati alla base del torace a destra quando la vittima era ancora in vita». È la causa della morte di, 18 anni di Roma, indicata nelle valutazioni medico legali preliminari e tossicologiche.LEGGI ANCHE ---> Pamela ha assunto eroina, ma non è morta di overdose La giovane sarebbe stata uccisa nell'appartamento di via Spalato 124 a Macerata con un'arma «monotagliente» penetrata con «due distinti attingimenti» fino al fegato. Altra lesione sul corpo vitale è una contusione alla tempia sinistra che non ha contribuito però alla morte.LEGGI ANCHE ---> Le ultime immagini da viva. "Temeva gli aghi, perché comprò una siringa?" Video Pamela Mastropietro è morta «nella tarda mattinata/primo pomeriggio (fino alle ore 17) del 30 gennaio». È la conclusione delle valutazioni medico legali e tossicologiche preliminari nell'inchiesta sull'omicidio a della 18enne romana il cui cadavere fatto a pezzi era stato trovato in due trolley a Pollenza (Macerata). L'indicazione, incrociata con le testimonianze, gli esami scientifici del Ris, la perizia sul traffico telefonico dei 4 indagati nigeriani, permetterebbe di stabilire in modo preciso gli eventuali ruoli