Pamela, Corte d'assise di appello a Perugia riapre istruttoria per l'accusa di violenza sessuale: ascoltati due testimoni. Oseghale si professa sempre innocente

Processo di secondo grado bis, per l'omicidio e lo stupro della diciottenne Pamela Mastropietro, in Corte d'assise di appello di Perugia: Innocent Oseghale si professa sempre e ancora innocente sia per il reato di omicidio di Pamela che la violenza sessuale. «Respinge fermamente le accuse, speriamo che questa volta questa sua posizione venga accolta» ha ribadito l'avvocato Simone Mastraxia, uno dei legali del nigeriano.

Due testimoni

La Corte ha deciso di riaprire l'istruttoria dibattimentale per sentire due testimoni. «Non ci sono assolutamente riscontri probatori - ha sottolineato ancora l'avvocato Mastraxia - e quello che viene paventato nella sentenza della Corte d'assise d'appello di Ancona, in maniera tra l'altro contraddittoria, come evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione, è un'ipotesi davvero fondata sul nulla. Spero che la Corte di Perugia ne prenda atto».