L'addio a Pamela, lutto cittadino a Roma il 5 maggio nel giorno dei funerali

Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza con cui si proclama il « lutto cittadino nel giorno della celebrazione delle esequie della giovane Pamela Mastropietro, che si svolgeranno in data 5 maggio 2018».Raggi ordina «che negli edifici di Roma Capitale, delle società, delle aziende, delle istituzioni e delle fondazioni che fanno capo a Roma Capitale, per tutta la giornata di lutto cittadino, sia esposta a mezz'asta o abbrunata in segno di lutto la bandiera di Roma Capitale».L'invito a «tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive» è «a manifestare in occasione del lutto cittadino, nelle forme ritenute più opportune, il dolore e la partecipazione dell'intera città al lutto dei familiari della giovane Pamela Mastropietro».