TOLENTINO «È grande la soddisfazione da parte di Fratelli d’Italia di poter constatare che le promesse che sono state fatte durante la campagna elettorale delle comunali vengono realizzate. E l’ospedale è l’obiettivo primario che avevamo perseguito con la Regione sin da quando eravamo forza di governo cittadino e oggi, a distanza di un anno e mezzo, siamo felici di poter dire alla città che la nostra tesi era l’unica vera e che si sarebbe realizzata». Gli esponenti locali del partito di Giorgia Meloni sottolineano diversi aspetti.

La posizione

«È proprio vero, in politica ci vogliono pazienza e costanza», dicono Gianni Barboni, coordinatore cittadino di FdI, Silvia Luconi, ex candidato sindaco della città, ora consigliere comunale e Francesco Pio Colosi, capogruppo FdI in consiglio comunale . «Ci vuole pure una grande resistenza - proseguono -, anche quando ti irridono perché tentano di sconfessare le argomentazioni addotte. La notizia data dall’assessore regionale Francesco Baldelli nei giorni scorsi (l’aggiudicazione della gara per demolire e ricostruire il Santissimo Salvatore, ndr) mette definitivamente un punto a tutte le illazioni che ci sono state sul tema ospedale, anche di coloro che hanno cambiato più volte versione pur di non ammettere che l’ospedale aveva già i suoi decreti regionali nell’aprile del 2022 e la sua progettazione ben definita, come più volte descritta in pubblico e sui giornali. Questa grande vittoria Fratelli d’Italia la dedica a tutta la città, ringraziando la Regione Marche e il presidente Francesco Acquaroli, insieme alla sua giunta ed in particolare agli assessori Baldelli e Saltamartini».

La critica

Ma la polemica continua. «Dopo anni dalla realizzazione del progetto durante la giunta Ceriscioli - affermano il segretario cittadino dem Matteo Pascucci e il consigliere Luca Cesini -, sembra che l’iter per la ricostruzione dell’ospedale di Tolentino prenda finalmente il via. Siamo sinceramente lieti di apprendere questa notizia e condividiamo l’importanza strategica di questa opera per tutto l’entroterra maceratese. Va però chiarito e precisato che quello che ora sbandierano come un successo della destra non è affatto cosi, è un fallimento totale. I ritardi nell’aggiudicazione del bando hanno causato innumerevoli danni, non solo perchè ha significato voler rivedere a rialzo i costi di realizzazione del progetto dato l’aumento dei prezzi delle materie prime, ma ha anche significato una carenza di un servizio essenziale per la città e il territorio che ha perdurato per anni con tutte le conseguenze negative che questo comporta come l’ulteriore spopolamento demografico. Prima di gridare al successo anticipato sarebbe anche cosa buona e giusta dare tempi certi alla realizzazione e non lasciare ancora una volta i cittadini nell’incertezza più totale».