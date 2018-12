Nuova Battaglia Navale il grattino regala a un fortunato 500mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA MARCHE - La fortuna passa per Civitanova Marche dove è stata realizzata una vincita da 500 mila euro con il biglietto “Nuova Battaglia Navale”. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Patrizia Petroselli, in Via Martiri di Belfiore, 17 a Civitanova Marche.“Abbiamo accolto con gioia e sorpresa la notizia della vincita avvenuta nel nostro punto vendita. Rappresenta per noi un riscontro positivo per il lavoro che svolgiamo quotidianamente con impegno. Non conosciamo l’identità del vincitore, ma siamo molto contenti per chiunque sia stato così fortunato. Un premio importante permette di affrontare il futuro con serenità. Se mi aggiudicassi io una somma di tale entità, sicuramente penserei per prima cosa ai miei figli” ha dichiarato Patrizia Petroselli, titolare del Bar Stadio.