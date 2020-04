Piangerelli stroncato da una malattia, addio allo storico maestro d'ascia

PORTO RECANATI - Lutto a Porto Recanati per la morte di Vittorio Piangerelli, 64 anni, storico pescatore, stroncato da una malattia. Era uno stimato maestro d’ascia. Lascia la moglie Patrizia, i figli Alessandra, Luigi e Simone. Cordoglio anche da parte della squadra di calcio del Portorecanati. «La società sportiva- si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook della società rivierasca - porge le più sentite condoglianze ed è sentitamente partecipe al dolore del nostro giocatore Simone Piangerelli e di tutta la famiglia per la perdita del papà Vittorio». © RIPRODUZIONE RISERVATA