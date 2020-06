L’auto sbanda e si ribalta. In due restano incastrati tra le lamiere

VISSO - Stavano percorrendo la strada che collega Visso a Ussita, quando all’improvviso il conducente ha perso il controllo dell’auto, che ha sbandato e si è ribaltata. Entrambi i viaggiatori all’interno sono rimasti feriti. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 4,30, feriti due ragazzi che con ogni probabilità rientravano da una serata. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura, nel ribaltarsi si è trasformata in una trappola per i due viaggiatori. Subito è stato dato l’allarme, sul posto è arrivata una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Visso che ha estratto dall’abitacolo sia il conducente che l’altro giovane che viaggiava con lui. Naturalmente, sul posto sono arrivati anche gli uomini dell’emergenza sanitaria che hanno preso in consegna i due feriti.

