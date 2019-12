Tutto l’entroterra spazzato dal forte vento, ramo si spezza e cade su un’auto in corsa

LEGGI ANCHE:

MACERATA - Problemi e disagi per il forteche ha spazzato tutta la provincia di Macerata, in particolare l’entroterra. Giornata impegnativa per i vigili del fuoco che hanno effettuato decine di interventi, per fortuna nessuno di grave entità. A Treia, ieri intorno alle 13, sulla provinciale 128, un grosso ramo è caduto sopra un’auto che stava transitando portandola ad invadere l’altra corsia e rischiare un frontale visto che stava sopraggiungendo un’altra auto. Solo grazie alla prontezza dei riflessi degli automobilisti si è evitato un impatto che poteva avere gravissime conseguenze. Problemi con rami e piante cadute, specie durante la notte anche a Tolentino, Apiro, Castelraimondo, Mogliano e Cingoli. Grande lavoro degli operai per la pulizia delle strade in varie zone della provincia. Danni alle coperture delle stalle a Bolognola e Saranano dove il vento ha fatto volare via le coperture.