Attraversa la strada con il cane, un uomo di 38 anni travolto da un bus in via Roma

MACERATA - Investimento in via Roma: un uomo finisce a Torrette. Stava passeggiando con il suo cane quando ha attraversato la strada ed è stato investito da un autobus. Vittima dell’incidente, avvenuto questa mattina, intorno alle 7.30, un 38enne residente in città. Si trovava all’altezza del civico 211, nei pressi del negozio Optica Shop; ha improvvisamente attraversato la strada ed è stato centrato da un bus della Contram, con a bordo alcuni studenti, che proveniva dal centro della città e si stava dirigendo verso Collevario. Sul posto 118 e polizia locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA