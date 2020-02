La tenacia della titolare di un'agenzia di viaggi: «La mia sfida alla psicosi. Non mollo, anzi assumo»

MACERATA - Le assunzioni ai tempi del Covid 19. In un settore tra i più danneggiati dall’epidemia del virus: quello dei viaggi. Mentre c’è chi invoca frontiere chiuse in gran parte del mondo, c’è chi vuole dimostrare concretamente, con informazioni corrette, che si può ancora partire e che si può fare la vacanza attesa da una vita. Per questo Ester Brutto, dimostrando grande tenacia, ha fatto trovare, sulla scrivania di una sua collaboratrice, un contratto a tempo indeterminato con la sua firma. È la titolare dell’agenzia “Estrovagante”, con sede a Sforzacosta di Macerata. «A questa situazione - dice Brutto - si può rispondere lavorando bene e continuando a vivere, non sopravvivere. Sono certa che passerà anche questa è il turismo si riprenderà. Lo vedo nella gente che ha comunque voglia di viaggiare. E allora lavoriamo di squadra, cerchiamo l’opportunità nella crisi e soprattutto non cediamo al terrore chiudendoci in noi stessi. Partire, viaggiare è il miglior modo di aprirsi. Chiaro, senza nascondere nulla: nelle agenzie solo informazioni corrette, un’interfaccia con le decisioni governative». © RIPRODUZIONE RISERVATA