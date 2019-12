Tentato furto all’Abbazia di San Claudio, parroco incrocia un malvivente nel buio

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Tentato furto nelldi. Un giovane uomo prova a rubare le offerte, ma poco dopo arriva il parroco: i due si incrociano al buio e il colpo sfuma. L’episodio, che è stato immortalato dai filmati delle telecamere e su cui indagano i carabinieri, è avvenuto nei giorni scorsi.«Erano circa le 19.45 quando sono arrivato in chiesa, come faccio di consueto, per andare a spegnere le luci e chiudere la chiesa – ha raccontato don Gianni Di Chiara –. Quando sono entrato era tutto buio». Poi la scoperta del tentato furto. Soltanto pochi minuti prima, infatti, un giovane uomo, con i capelli lunghi, era entrato all’interno dell’edificio religioso, dopo aver parcheggiato la sua auto, una Fiat Panda, nelle vicinanze della chiesa. Il ladro aveva cercato di rubare le offerte.