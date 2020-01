Emergenza stalking, donne nel mirino. Sulla costa due episodi in una settimana

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - In una settimana i carabinieri di Civitanova hanno ricevuto due distinte querele per, presentate da donne che per molti mesi sono state oggetto di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, tale da ingenerare e fondato timore per la propria incolumità. Le donne, residenti in provincia, hanno posto fine al loro calvario denunciando i fatti ai carabinieri; sono emerse due storie diverse tra loro, una legata ad una relazione ormai finita, l’altra addirittura mai cominciata, almeno per lei.Sono state attivate immediatamente le procedure di tutela previste ed è stata informata l’autorità giudiziaria, secondo le disposizioni dello specifico protocollo diramato nell’ambito della tutela delle vittime dei reati di genere dal procuratore della Repubblica di Macerata, Giovanni Giorgio.