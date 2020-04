​La sindaca sposa il suo Luca al tempo del Coronavirus. «L’acconciatura? Ho fatto da me»

SERRAPETRONA - Il sindaco Silvia Pinzi convola a nozze al tempo del Coronavirus con il dentista tolentinate Luca Massi. Gli sposi hanno rispettato il distanziamento ed indossavano le mascherine. La cerimonia si è svolta ieri, alle 11, nella sala consiliare del comune di Serrapetrona. Il matrimonio è stato celebrato dall’ufficiale stato civile Sandro Palombarini. Due i testimoni, la sorella del sindaco Beatrice e la figlia di Luca, Silvia Massi. Una cerimonia semplice, per il sindaco dipendente del settore Polizia locale a Francavilla d’Ete, ma la festa è rimandata in tempi migliori dice la sposa. «Rimandata anche la luna di miele – afferma il sindaco – e dopo la cerimonia abbiamo festeggiato in casa, a Tolentino, solo noi senza i nostri genitori. Ho anche preparato il pranzo. Abbiamo deciso di sposarsi lo scorso 6 aprile. L’acconciatura? Ho fatto da sola. Il vestito l’ho acquistato online». © RIPRODUZIONE RISERVATA