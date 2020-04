Serena, infermiera della casa di riposo di Cingoli, discute la tesi dalla tenda

CINGOLI - Ieri mattina la dottoressa Serena Romagnoli, 31 anni, con diploma di laurea in infermieristica, sottotenente del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, in servizio nella Casa di Riposo di Cingoli e dipendente della società Kcs che gestisce l’appalto della residenza cingolana, ha conseguito il Master in Management in Coordinamento delle Professioni Sanitarie, discutendo una tesi da remoto nella tenda della Protezione civile su «Unificazione delle cartelle clinichenelle strutture residenziali». «La dottoressa Romagnoli – ha detto Ippoliti – è stato un esempio, come tutto il resto del personale sanitario impegnato in questo “ospedale Covid”, per impegno, professionalità ed efficienza». © RIPRODUZIONE RISERVATA