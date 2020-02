Stroncato da un malore sulle scale. Secondo dramma in 48 ore in una palazzina

CIVITANOVA - Un malore in casa ha ucciso il civitanovese Serafino Renzi. Aveva 71 anni ed era molto conosciuto non solo a San Marone, quartiere dove viveva. Renzi era stato impegnato in politica, nelle file della sinistra, e ora faceva parte dell’associazione “Marinai d’Italia”. Era sempre presente, ad ogni cerimonia e ad ogni manifestazione pubblica. La tragedia è avvenuta ieri poco dopo le 13, nell’abitazione , in via D’Annunzio. La stessa palazzina dove, l’altro ieri, è stato trovato morto un quarantunenne di Camerino. Non appena Serafino si è sentito male, sono arrivati sul posto i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Ma per il settantunenne, purtroppo, non c’era già più nulla da fare. Inutili si sono rivelate le manovre per rianimarlo. A stroncarlo è stato un arresto cardiaco che lo ha colto mentre era sulle scale della sua abitazione. La passione di Renzi non era soltanto la politica ma anche il calcio: era un grande appassionato dei colori della Civitanovese società che seguiva da anni. La salma dell’uomo è stata composta all’obitorio dell’ospedale di Civitanova Alta. I funerali saranno celebrati domani alle ore 10 nella chiesa Santa Maria Ausiliatrice, poi la salma sarà portata a San Benedetto per la cremazione. Serafino Renzi lascia la moglie Miriam Gaetani e tre figli. © RIPRODUZIONE RISERVATA