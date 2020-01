Due rottweiler liberi per le vie del centro. Paura tra le gente, aggredito un altro cane

TOLENTINO - Due cani rottweiler in giro per le strade del centro hanno destato grande preoccupazione ieri pomeriggio, intorno alle ore 17, nella zona di piazzale Europa a Tolentino. I due animali erano probabilmente fuggiti da un'abitazione. Il primo, un esemplare femmina, è stato ritrovato nei pressi dei giardini Lennon leggermente ferito a una zampa mentre il secondo cane è stato segnalato nei pressi del distributore di carburante, sempre in piazzale Europa, mentre stava attaccando un altro cane tenuto al guinzaglio dal proprietario. Subito sono stati allertati gli agenti della polizia locale e i carabinieri che hanno riportato la situazione alla calma. Poco dopo è arrivato il proprietario di uno dei rottweiler che ha ripreso i due animali e li ha riportati a casa. © RIPRODUZIONE RISERVATA