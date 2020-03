Sbanda con l’auto in centro, danni alla rotatoria. Si presenta in Comune: «Sono stato io»

CORRIDONIA - Un automobilista finisce con la sua auto sulla rotatoria che si trova all’ingresso del centro storico, abbatte cordoli e muretto provocando danni alla struttura. È successo nella notte tra sabato e domenica. La persona protagonista dello schianto, ieri mattina si è presentata in Comune per autodenunciarsi come responsabile dell’incidente, dichiarando si essere pronto ad effettuare la denuncia alla sua assicurazione che ripagherà i danni al Comune di Corridonia, permettendo così il ripristino della rotonda danneggiata. Tutto risolto, dunque, nell’arco di 48 ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA