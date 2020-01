Rapina da film, il racconto choc del cassiere: «Sono sconvolto, ho perso venti anni di vita»

PIEVE TORINA - Francesco Dell’Erba, il cassiere della rapina choc alla filiale Ubi Banca di Pieve Torina, è tornato a casa dopo essere stato dimesso dall’ospedale.

Come si sente?

«Sono sconvolto, ho perso 20 anni di vita. Ho vissuto un incubo».

Ha ancora paura?

«Sì, sono terrorizzato, perché i malviventi sapevano dove abito, si sono presentati sotto casa mia e mi hanno sequestrato. Temo anche per la mia famiglia».

Come sono riusciti a salire con lei nell’auto?

«Uno di banditi mi ha bloccato da dietro, puntandomi una pistola e ha detto: “Sali in macchina”. Non so se l’arma fosse vera o giocattolo, ma le assicuro che è stata un’esperienza terribile».

Erano italiani o stranieri?

«Non lo so, non sono riuscito a riconoscere accenti particolari. E poi ho ricordi confusi a causa dello choc, sto ancora prendendo i farmaci per superare l’accaduto».

Indossavano il passamontagna?

«Avevano il volto coperto».

Una volta arrivati in banca cosa è successo?

«Mi hanno minacciato, loro si sono nascosti e ho dovuto fare finta di nulla. Sono anche entrati alcuni clienti, ho cercato di comportarmi normalmente. Ma loro si sono sicuramente accorti che non ero il Francesco di sempre».

E il candelotto sotto la sedia?

«Proprio per assicurarsi che non mi fossi mosso, i rapinatori mi hanno messo qualcosa sotto la sedia, dicendo appunto che si trattava di un candelotto che mi avrebbe potuto far saltare in aria. Alla fine si è rivelato finto, ma avevo il cuore a mille».

Un grosso rischio per i rapinatori la presenza dei clienti.

«Proprio per agire con più tranquillità hanno voluto affiggere un foglio per annunciare che i terminali non erano funzionanti».

Hanno usato violenza?

«Mi hanno legato con dello scotch nero e poi sono fuggiti. Ma non ho subito alcuna aggressione, anche se ho accusato un malore a causa dello choc».

I carabinieri l’hanno già sentita?

«Hanno ascoltato a lungo la mia testimonianza, ed è normale. Stanno cercando particolari per risalire ai banditi».

È la prima volta che subisce una rapina?

«Era successo 6-7 anni fa, quando lavoravo alla filiale di San Severino. Un rapinatore solitario tentò un colpo lampo, ma se ne andò a mani vuote. Imparagonabile con quanto mi è capitato venerdì». © RIPRODUZIONE RISERVATA