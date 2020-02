Perdono trecentomila euro in tre anni. Una coppia di clienti: «Siamo stati beffati dal promoter»

MACERATA - In tre anni si sarebbe appropriato di circa 300.000 euro che una coppia di clienti gli aveva consegnato per effettuare semplici investimenti. È accusato di truffa aggravata un promotore finanziario. Di recente il sostituto procuratore Stefania Ciccioli ha chiuso le indagini a carico dell'uomo, notificandogli il relativo avviso di conclusione delle indagini preliminari. A giugno 2019 la coppia si era rivolta a un avvocato, Alessandro Moriconi, e tramite il legale ha presentato una querela all’autorità giudiziaria. Da quanto emerso, però, la coppia non sarebbe l’unica truffata, ci sarebbero state altre denunce di clienti che avrebbero perso somme anche più consistenti, arrivando anche a 700.000 euro. «Confidiamo – ha commentato l’avvocato Moriconi - che il procedimento vada avanti in tempi ragionevoli, i miei clienti hanno subito un danno di rilevante entità e ora attendono che vengano perseguite le condotte illecite così come cristallizzate nell’atto conclusivo delle indagini preliminari». © RIPRODUZIONE RISERVATA