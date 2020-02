Un pregiudicato si presenta al pronto soccorso: «Mi hanno sparato, ma non so chi»

CIVITANOVA - Misterioso agguato nel parcheggio della zona commerciale. Un uomo, ferito alla gamba da un’arma da fuoco, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, dicendo di essere stato bersaglio di qualcuno. «Ma non so chi», avrebbe detto. Sulla vicenda, i cui contorni sono ancora tutti da chiarire, indaga la polizia. L’episodio è avvenuto nella prima serata di ieri. Erano circa le 20.30 quando un uomo di 51 anni, di origini pugliesi ma residente da anni a Civitanova, sposato e noto alle forze dell’ordine per una serie di precedenti penali, è arrivato al pronto soccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA