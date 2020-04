MACERATA - Un nigeriano ubriaco in strada aggredisce gli agenti. E' successo in via Mameli. L'uomo, di 27 anni, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La polizia gli ha anche contestato l'ubriachezza molesta e la violazione delle misure restrittive anti-Covid. In azione una pattuglia del Volante della questura. © RIPRODUZIONE RISERVATA