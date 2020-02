​Giù le temperature, torna la neve sui Sibillini. Sorridono gli amanti dello sci

BOLOGNOLA - Sono spolverate di neve le cime più alte dei Sibillini, una visione molto attesa quella del manto bianco, in questa stagione invernale quasi del tutto priva di precipitazioni. A Frontignano sono caduti diversi centimetri di neve, così come a Pintura di Bolognola e sopra Sarnano, oltre i seicento metri. E’ ripreso a nevicare oltre i seicento metri ieri nel tardo pomeriggio sino alla notte e questo lascia ben sperare in una possibile apertura degli impianti sciistici nel fine settimana. © RIPRODUZIONE RISERVATA