Passeggia in piazza e viola le norme anti contagio. Dovrà pagare una multa di 400 euro

CIVITANOVA - Alla luce del nuovo decreto relativo al divieto di spostamenti fuori dal Comune di appartenenza senza motivi di comprovata urgenza o necessità, la polizia locale di Potenza Picena nell’ambito dei controlli del territorio comunale ha comminato una sanzione di 400 euro ad un 46enne residente a Civitanova Marche. L’uomo che si trovava in piazza Douhet, in pieno centro di Porto Potenza Picena, non ha saputo dare agli agenti un giustificato motivo per stare fuori dal Comune di appartenenza. I cittadini non possono uscire da casa se non per comprovate ragioni di necessità. © RIPRODUZIONE RISERVATA