A 98 anni si è spenta Alma Maria, uno dei simboli del commercio in centro storico

CORRIDONIA - Il commercio corridoniano è in lutto. Si è spenta a 98 anni la storica negoziante Alma Maria Campetti, vedova Zaccari. Per anni ha gestito un’attività in centro storico. Il rito funebre sarà celebrato questa mattina alle ore 10 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro, Paolo e Donato. Numerosi gli attestati di cordoglio pervenuti ai familiari della donna in questo momento di dolore. «La sua memoria - è stato scritto nel santino funebre - vivrà per sempre nell’animo di quanti la conobbero e le vollero bene». © RIPRODUZIONE RISERVATA