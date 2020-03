Medico muore a 67 anni stroncato dal Coronavirus, aveva visitato pazienti della casa di riposo di Cingoli

MACERATA - E' morto il medico cingolano Francesco Foltrani. Aveva 67 anni ed era prossimo alla pensione. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l’intera città. Il medico si era sentito male dieci giorni fa ed era ricoverato all’ospedale di Jesi dove ieri il suo cuore ha smesso di battere. Lascia la moglie Laura e i figli Marco e Chiara. «Una perdita molto grave – le parole commosse del vicesindaco Filippo Saltamartini -. Era il medico della mia famiglia e di molti altri cingolani: una persona eccezionale». «Un martire, un medico morto sul campo», le parole rotte dal dolore del presidente dell’Ordine dei medici Romano Mari che ha anche denunciato una situazione diventata ormai insostenibile. «Non abbiamo più protezioni e non possiamo mandare i medici a combattere il Coronavirus senza dispositivi. Se il collega Foltrani avesse avuto le protezioni adatte quando è entrato nella casa di riposo di Cingoli forse non avrebbe contratto il virus e non saremmo qui a piangerlo. Non possiamo tornare a casa la sera, dalla nostra famiglia, pensando di essere portatori sani e non lo possiamo fare nemmeno per i nostri pazienti perché questa è un’emergenza sanitaria senza precedenti che dobbiamo combattere con i dispositivi adeguati. Quello che stiamo facendo è eroico ed eroico è lo spirito con il quale stiamo affrontando questa emergenza con turni massacranti e con carenze organizzative enormi, cercando di garantire sempre tutte le cure ai nostri pazienti», ha concluso Mari. © RIPRODUZIONE RISERVATA