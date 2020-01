La salma di Mattia è tornata a casa, folla in lacrime alla camera ardente. Oggi i funerali

MONTECOSARO - Oggi è il giorno del dolore per le comunità di Montecosaro e Civitanova: due città che si stringono intorno alla famiglia straziata di Mattia Perini per l’ultimo doloroso saluto al ragazzo. Alle 15, nella chiesa della Santissima Annunziata di Montecosaro Scalo si celebreranno i funerali del 16enne che giovedì scorso è stato travolto e uccido da un treno alla stazione di Loreto prima di fare rientro a casa dopo le lezioni scolastiche. Il sindaco di Montecosaro Reano Malaisi, in occasione dei funerali del giovane, ha proclamato il lutto cittadino “in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia”. Nella sede comunale verrà esposta la bandiera a mezz’asta e tutte le manifestazioni ricreative previste dalle 15 alle 17 saranno sospese. Tante lacrime e commozione ieri, alla casa funeraria dell’impresa funebre Soft di Montecosaro Scalo, quando la bara bianca del 16enne civitanovese, seguita da papà Giordano e mamma Simona, è rientrata, alle 19.20, dall’ospedale di Torrette, dove venerdì si è svolta la ricognizione cadaverica. Ad attenderlo, al freddo di una serata di gennaio e in un silenzio rigoroso, i compagni di squadra, gli amici, i parenti, i conoscenti.

