Scelto il progetto del nuovo ospedale, passa la proposta elaborata da Itinera

MACERATA - Definito ieri sera il lavoro della commissione tecnica regionale che doveva valutare i due progetti presentati per la realizzazione delprovinciale alla. La commissione aveva già visto la proposta elaborata daspa del gruppo Gavio e, con una serie di riunioni, ha ultimato anche l’analisi della seconda proposta arrivata dalla piemontese Inc spa. L’analisi degli elaborati tecnici e dei costi ha fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte di Itinera spa. Dunque l’Area Vasta 3, guidata da Alessandro Maccioni, ha chiuso rapidamente la questione procedurale legata alla valutazione dei progetti tecnici ed ha comunicato la decisione alla Regione, in particolare al governatore Lucia Ceriscioli.