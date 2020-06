I ladri colpiscono anche di mattina, raid in una casa di campagna

CIVITANOVA - Furto in una casa di campagna, tra Fontespina e Civitanova Alta, i malviventi colpiscono ad un orario decisamente insolito. Il colpo, infatti, è stato messo a segno nella mattinata di ieri, intorno alle 10.30, in una casa di campagna in contrada Castelletta. I ladri, evidentemente senza alcun timore di essere scoperti, nonostante l’ora, si sono intrufolati nell’abitazione mandando in frantumi una vetrata. Una volta dentro, si sono immediatamente messi a caccia di qualcosa di valore da portare via e, alla fine, sono scappati. Non hanno avuto neppure paura di tre grossi cani maremmani che “pattugliavano” la casa di campagna. E i proprietari di casa, non appena si sono accorti di quello che era successo, hanno potuto fare ben poco, se non allertare subito le forze dell’ordine. Il bottino non è ancora stato stimato con esattezza anche se, almeno a prima vista, i malviventi non sono riusciti a portare via nulla di particolarmente prezioso. Indagini in corso. © RIPRODUZIONE RISERVATA