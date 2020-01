Colpi flash, banda scatenata nella notte: bar e tabaccherie sotto tiro. Rubati soldi, Pc ​e sigarette

TREIA - Colpi flash, banda scatenata nella notte: nel mirino bar e tabaccherie. I raid a Treia, Cingoli, Corridonia e Morrovalle. Al Bim Bum Bar di Chiesanuova di Treia i malviventi hanno agito in un minuto, portando via registratore di cassa, pacchetti di sigarette e un computer. Sono in corso le indagini condotte dai carabinieri per risalire agli autori. © RIPRODUZIONE RISERVATA