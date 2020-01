Si ribalta con l'auto e trancia una tubatura del gas. Poi fa perdere le proprie tracce

MONTECASSIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 21.30 nel comune di Montecassiano, in località Salimbeni, per un incidente stradale. Un'auto si è ribaltata e ha tranciato la tubatura del gas. Il conducente dopo lo schianto aveva fatto perdere le proprie tracce. Il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco ha permesso la messa in sicurezza della vettura e della zona teatro dell'incidente. Sul posto anche il personale della società responsabile del metanodotto. © RIPRODUZIONE RISERVATA