Incidente da brividi in centro, feriti due anziani. Un'auto finisce sul marciapiede e si ribalta

TOLENTINO - Nel pomeriggio, intorno alle 17, una Fiat Punto condotta da un 85enne tolentinate, mentre procedeva in viale Benadduci in direzione di palazzo Europa, si è scontrata per cause in corso di accertamento con una Fiat Panda, condotta da una tolentinate di 75 anni, che procedeva da via Santini, all’altezza del Bar dell’Angolo. A seguito dell’urto la Fiat Panda è salita su un marciapiede e si è ribaltata su un fianco. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivate due pattuglie della polizia locale per i rilievi e per disciplinare il traffico oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino e al personale sanitario del 118. La zona è stata messa in sicurezza. Entrambi i conducenti sono stati medicati sul posto e la signora è stata poi trasportata in ospedale. © RIPRODUZIONE RISERVATA