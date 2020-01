POTENZA PICENA - Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, soccorsa una giovane donna. L’incidente è avvenuto in località San Girio. Erano circa le 14 quando una ambulanza della Croce Verde e i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una automobilista finita fuori strada. La donna, al volante di una Fiat 500L, per cause che sono in corso di accertamento, ha perso il controllo e l’auto è finita in una canalina che costeggia la strada. La conducente, dopo essere stata controllata sul posto dal personale medico e sanitario, è stata caricata a bordo dell’ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta in codice giallo. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA