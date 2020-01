Incendio vicino a un casolare, è allarme per la presenza di due bombole di Gpl

PORTO RECANATI - Sterpaglie a fuoco nei pressi di un casolare, allarme per la presenza di due bombole di Gpl. La segnalazione al 115 è scattata oggi, intorno all'ora di pranzo, nelle vicinanze di un casolare lungo il fiume Potenza, a poche centinaia di metri dalla statale adriatica, fino a qualche tempo fa adibito a deposito. A dare l'allarme è stato l'uomo che ha in uso il casolare per un incendio che ha interessato sterpaglie e quattro arbusti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova, che hanno domato le fiamme, spento l'incendio e messo in sicurezza tutta la zona interessata. Rinvenute sul posto anche due bombole di Gpl vuote. Le piante bruciate sono state abbattute. Richiesto l'intervento anche della polizia locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA