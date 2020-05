Capannone divorato dalle fiamme, allarme a Villa Strada. Si pensa a un cortocircuito

CINGOLI - I vigili del fuoco di Macerata e Apiro sono dovuti intervenire ieri pomeriggio a Villa Strada per spegnere un incendio che era divampato (le cause sono in corso di accertamento) in un capanno di una ditta utilizzato come deposito di materiale plastico e ferroso. Nessuno è rimasto ferito.

La struttura è andata completamente distrutta. Sul posto, oltre ai titolari dell’attività, che appena si sono accorti del fumo che usciva dal capanno hanno chiamato subito i soccorsi, anche i carabinieri della stazione di Cingoli e gli agenti della polizia locale. La nube di fumo è stata notata dai residenti della frazione di Villa Strada. Probabilmente a originare il rogo è stato un cortocircuito, ma saranno i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti del caso, a stabilire le cause dell’accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA