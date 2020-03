L'imprenditore Palmieri stroncato da un malore nella sua abitazione, era titolare dalla Eco Service

MACERATA - Il mondo dell’imprenditoria in lutto. Si è spento a 71 anni Pietro Palmieri, tra i titolari dell’azienda Eco Service, operante nel settore dei rifiuti. Il suo cuore ha smesso di battere nel primo pomeriggio di ieri nella sua abitazione, nella frazione corridoniana di San Claudio. Lascia la moglie Maria e i figli Giordano e Daniele. Era molto legato alla famiglia Bernabei, con la quale ha da sempre collaborato nell’attività professionale. «Pietro - racconta la famiglia Bernabei - era una persona di grande generosità. Abitava a San Claudio ma era cresciuto a Piediripa e proprio nella vicina frazione maceratese era attivissimo, sia in parrocchia che in diverse associazioni, tra cui quella della bocciofila. Ha sempre fatto volontariato e si è impegnato molto per la comunità. Era legatissimo alla sua famiglia e al lavoro. Non vedeva la sua professione come una fatica ma come un piacere, aveva un rapporto eccezionale anche con i dipendenti. Al giorno d’oggi - conclude la famiglia Bernabei - è difficile trovare una persona di una simile bontà d’animo». © RIPRODUZIONE RISERVATA