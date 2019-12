Graffi sulle auto di due condomini, un 75enne finisce sotto processo

MACERATA - Graffi sulle auto di due condomini, 75enne a processo per danneggiamento. I fatti sarebbero avvenuti nel 2017 in via dei Velini, a denunciare il condomino una coppia che abita nello stesso palazzo e che si è trovata le auto, una Ford Kuga e una Fiat 500, con la carrozzeria graffiata.

Ieri mattina in aula l’imputato ha chiesto la messa alla prova con un pagamento di euro 400 per i danni (per ciascuna autovettura i danni supererebbero i 3.000 euro). Il pubblico ministero onorario Francesca D’Arienzo si è opposta alla messa alla prova e il giudice Enrico Pannaggi ha rinviato l’udienza al 14 febbraio invitando il difensore a sollecitare il cliente per il risarcimento del danno.

Sul banco degli imputati, come detto, è finito un 75enne maceratese, accusato di danneggiamento. Resta ora da seguire l’evolversi della vicenda giudiziaria finita all’attenzione del giudice Pannaggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA