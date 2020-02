Uno studente di 13 anni travolto da un'auto mentre ritorna a casa dalla scuola

RECANATI - Un ragazzo di 13 anni di Recanati è rimasto vittima di un investimento avvenuto attorno alle 13,45 a piazzale Europa, al centro del quartiere di Villa Teresa mentre stava facendo ritorno a casa dalla scuola. Secondo le prime ricostruzioni lo studente stava attraversando la strada in un punto dove la visibilità è piuttosto limitata sia per i mezzi che per i pedoni, quando è stato investito da una Fiat Punto condotta da un recanatese. Sul posto 118 e polizia locale. Le condizioni del ragazzo non sono gravi.

LEGGI ANCHE:

Tassista aggredito da tre clienti, il taxi è ibrido e non sanno guidarlo: si schiantano su un muro

© RIPRODUZIONE RISERVATA