Giovane aggredita da un cane mentre passeggia, salvata da passanti e commercianti

RECANATI - Un cane che vagava libero per la città, ieri pomeriggio ha provocato momenti di panico nella zona di Fonti San Lorenzo: è successo attorno alle 15 quando una ragazza che stava passeggiando lungo viale Aldo Moro, a ridosso del Liceo Scientifico, in compagnia del suo cagnolino al guinzaglio, si è vista venire incontro il cane di grossa taglia, di colore scuro, che improvvisamente si è diretto verso il suo animale per aggredirlo. Questione di attimi, il cagnolino impaurito dalla violenza con cui è stato assalito, mentre la padrona ha cercato subito di strapparlo alle grinfie dell’aggressore per prenderlo tra le braccia. Il cane grande non si è fermato, anzi, ha addirittura morso la ragazza e continuato l’aggressione sul cagnolino sin quando la giovane, per sottrarlo alla violenza, sotto la spinta dell’animale che le si è avventato contro mordendo il suo giubbotto e mordendolo alla caviglia, è andata a finire contro un’auto parcheggiata lungo il viale.

Fortunatamente la scena, benché durata poco, non è passata inosservata ad un passante che è intervenuto per allontanare l’animale. Subito dopo sono intervenuti anche due commercianti, che sono riusciti a farlo smettere, non senza qualche difficoltà. Sul posto, poi, i carabinieri di Recanati e la polizia locale. Più tardi il cane è stato bloccato in direzione del cimitero e riconsegnato ai proprietari. La ragazza è stata medicata in ospedale. Ultimo aggiornamento: 07:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA