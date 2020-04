Il papà delle stiliste Feleppa torna a casa: «L'esperienza del Coronavirus è stata devastante»

MORROVALLE - Giampaolo Feleppa, il padre delle gemelle del fashion Francesca e Veronica, ha sconfitto il Coronavirus e sabato pomeriggio è tornato a casa. Ad accoglierlo lo striscione “Bentornato papà” appeso sul balcone di casa e l’applauso di amici e vicini. «Quell’applauso era per tutti gli operatori sanitari del reparto di rianimazione dell’ospedale di Civitanova» è il commento di Feleppa che prosegue: «Nella mia vita da vigile del fuoco ho affrontato molto esperienze brutte e difficili ma questa è stata devastante. Ti ritrovi da solo senza che la tua famiglia ti possa stare vicino. Alcune scene le ricorderò per sempre, come le ultime videochiamate ai cari e il suono delle macchine che ci monitoravano. E purtroppo anche il suono fisso di chi a fianco a me non ce l’ha fatta. Immagini che non cancellerò». © RIPRODUZIONE RISERVATA