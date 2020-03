Topo d’auto ruba chewing-gum e lascia l’Amuchina. La vittima: «Più controlli contro i furti»

CIVITANOVA Topo d’auto in azione, risparmiata l’Amuchina. «Più che rubarmi i chewing-gum poteva prendersi la confezione di disinfettante per le mani, che ha lasciato sul sedile», commenta la vittima. L’episodio è avvenuto l’altra notte e la vittima, una donna civitanovese, ha postato la fotografia della sua macchina danneggiata con un commento rivolto direttamente al vandalo di turno.

«Volevo segnalare a chi mi ha aperto e rivoltato la macchina che più che rubarmi i chewing-gum poteva prendersi la confezione di disinfettante per mani che ha lasciato sul sedile che di questi tempi vale più dell'oro. Poi, invece, all'amministrazione volevo dire che prima di farsi tanti problemi per i bambini che giocano a palla nei parchi pubblici (il riferimento è al recente regolamento di polizia urbana che ha suscitato numerose polemiche, ndr) provvedesse a controllare il centro città, mi pare assurdo che una banda di teppistelli da quattro soldi agisca così serenamente a due passi da piazza».