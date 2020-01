Fiaccolata per difendere l’ospedale. Il sindaco Vittori: «Noi continueremo a lottare»

LEGGI ANCHE:

CINGOLI - Hanno risposto in 500, nonostante il freddo, alla fiaccolata promossa dall’amministrazione per il ripristino dei 40 posti letto e la completa funzionalità dei servizi dell’cingolano. Consegnate 250 fiaccole. In prima fila con le torce accese il sindaco Vittori, gli assessori e i consiglieri di maggioranza, il comitato “Ancora non è notte a Cingoli” e il consigliere regionale della Lega Luigi Zura Puntaroni.Il corteo è partito da piazza Vittorio Emanuele II alle 18.45 percorrendo poi corso Garibalbi. All’uscita del centro storico il serpentone si è fermato davanti a Porta Pia. Il primo cittadino: «Continueremo a lottare».