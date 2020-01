MACERATA - Commercio in lutto: si è spenta a 58 anni Roberta Fantuzzi. Per anni era stata proprietaria di un negozio in centro storico a Macerata. E' stata stroncata da una malattia. Il suo cuore ha smesso di battere all'hospice dell'ospedale di Macerata. Il funerale domani alle 16 al Centro Funerario di Macerata © RIPRODUZIONE RISERVATA