Ex assessore muore in ospedale poco prima di essere dimesso, la famiglia chiede l'autopsia

PORTO RECANATI - Era pronto per tornare a casa e aprire le finestre per vedere il mare. Invece è morto sul letto dell’ospedale di Torrette, ad Ancona, poche ore prime delle dimissioni dal nosocomio, dove era stato ricoverato per una pancreatite. La famiglia ha chiesto l’autopsia per far luce sull’improvviso decesso del familiare. Porto Recanati piange Marone Perugini, 80 anni, ex amministratore comunale molto conosciuto per il suo grande impegno nei quartieri e nel sociale. © RIPRODUZIONE RISERVATA