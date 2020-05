E' morta la madre del vescovo. Monsignor Marconi: «Il suo calvario è stato breve»

MACERATA - Ieri alle 22.45 a Citerna (Perugia) è morta la mamma del vescovo di Macerata, monsignor Nazzareno Marconi. Emiliana Boncompagni era nata il 7 agosto 1935, si era sposata il 25 aprile 1957 con Mario Marconi. Lascia tre figli: Tina, Nazzareno e Massimo. Il vescovo ha dato l'annuncio con queste parole: «Dalle ore 22,45 la mamma Emiliana è nella pace di Gesù. La Madonna ha ascoltato la preghiera e il calvario è stato breve, così ora inizia il mese di maggio in cielo. Io e i miei fratelli siamo in pace confortati dalla fede. Grazie a tutti per la vostra preghiera». © RIPRODUZIONE RISERVATA