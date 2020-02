Nasconde la droga in una ruspa, un giovane di 22 anni arrestato dalla Guardia di finanza

CIVITANOVA - Lo hanno pizzicato i finanzieri in una sala scommesse: 22enne in manette. Aveva quasi un etto di hashish. L’operazione della Guardia di finanza di Civitanova, guidata dal capitano Tiziano Padua, è scattata martedì scorso. Erano circa le 15.30 quando i militari hanno trovato il ragazzo all’interno della sala scommesse. Già noto alle forze di polizia, il giovanissimo è stato avvicinato e sottoposto a controllo. L’accertamento ha dato sin da subito esito positivo. È stato lo stesso 22enne a estrarre dalla tasca dei pantaloni un involucro con dentro dell’hashish. I finanzieri però, si sono guardati anche attorno e hanno visto a terra, vicino alla porta di ingresso, altri involucri con ulteriore hashish. In totale 7,5 grammi. Il giovane ha subito dichiarato che anche quella droga era la sua e a quel punto i finanzieri hanno deciso di approfondire i controlli estendendoli anche all’abitazione del 22enne. A casa però è arrivato anche il cane antidroga Edir. Quando i finanzieri stavano per iniziare l’attività il 22enne ha confessato di avere altra droga in casa ed è stato lui stesso ad andarla a prendere: 88 grammi di hashish nascosti insieme ad un bilancino di precisione all’interno di un barattolo di vetro che il giovane aveva nascosto sotto il sedile di una ruspa che si trovava in un terreno di sua proprietà. © RIPRODUZIONE RISERVATA